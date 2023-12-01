خولة السويدي: تجذر الروح الاتحادية

أبوظبي (وام)

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.. سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ«52» يأتي وقد ولدت عدة أجيال في الإمارات شهدت التنعم بخيرات الاتحاد وثماره التي تجسدت في قطاعات التعليم والتنمية والاهتمام بتأهيل المرأة وبناء الأسرة المحافظة على القيم، ليسهم أفرادها في النهوض ببلدهم بإخلاص، عبر الأجيال التي ستحافظ على هذا الإرث الوطني وعلى التلاحم الأصيل النابع من عمق وتجذر الروح الاتحادية التي أكدها قيام الاتحاد ورسّخها بتطور البنيان المؤسسي وتجذر انتماء كل إماراتي لوطنه الذي توحده العادات والطموحات المشتركة لجميع أبنائه. وقالت سموها «بعد أن أكملت الإمارات العام الثاني والخمسين في مسيرة الاتحاد ترسخت مصلحة كل فرد في المجتمع وارتبطت أكثر بالبعد الاتحادي الذي يشكل ضمانة للازدهار والتقدم والتنمية والرخاء».