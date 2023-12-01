لطيفة بنت محمد: عيد الاتحاد مناسبةٌ استثنائية

دبي (الاتحاد)

رفعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنيها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52، مؤكدةً أنّه يُجسِّد الروح الوطنية، ويعكس قيم الولاء والانتماء، لافتةً إلى أنه مناسبةٌ استثنائية تجتمع فيها القلوب على حب الوطن لتحتفي بمسيرته الريادية، وإنجازاته التي تحققت في ظل رؤيةٍ طموحة تستشرف المستقبل ولا تعترف بالمستحيل.

وقالت: «عيد الاتحاد هو يوم الوحدة.. وحدة القيادة والشعب.. ووحدة القلوب تحت رايةٍ واحدة.. وقصة وفاءٍ وتلاحمٍ يعيشها أبناء الإمارات الذين يواصلون السير على نهج الآباء المؤسسين بخطى واثقة نحو المستقبل، ويستكملون مسيرة التنمية والبناء، حتى أصحبت دولتنا نموذجاً يحتذى به في الخير والعطاء والتقدم والنماء».