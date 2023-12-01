منال بنت محمد: نموذج ملهم في الإرادة والإبداع

دبي (الاتحاد)

أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة أن يوم الثاني من ديسمبر سيظل يوماً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي استطاعت خلال فترة وجيزة من الزمان تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية قياسية جعلت منها نموذجاً عالمياً ملهماً في الإرادة والإبداع.

وقالت سموها: «إن عيد الاتحاد هو مناسبة وطنية للاحتفال بمسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات الرائدة التي وضع أسسها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، حينما اجتمعت كلمتهم وإرادتهم قبل 52 عاماً لتشييد صرح الاتحاد، وإصرارهم وعزيمتهم على تأسيس دولة تحظى اليوم بمكانة عالمية وإقليمية مرموقة».

وبمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، توجهت سموها بأصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مشيدةً بالدعم اللا محدود الذي تقدمه سموها للمرأة الإماراتية، وتشجيعها على النجاح والتفوق في كافة الميادين.