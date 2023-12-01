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الشيخة فاطمة: إنجازات ومكاسب حضارية مشرفة

الشيخة فاطمة: إنجازات ومكاسب حضارية مشرفة
2 ديسمبر 2023 02:46

أبوظبي (وام)

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناءها وبناتها الكرام والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة.
وقالت سموها: «تملؤنا مشاعر الفخر والاعتزاز ونحن نحتفل بعيد الاتحاد الـ52 للدولة، ونستذكر بهذه المناسبة الغالية بكل فخر وإجلال القائد المؤسس للدولة وباني نهضتها ورمزها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان له الفضل في تقدم الأمة والمكاسب التي تحققت للمرأة الإماراتية بفضل دعمه وتشجيعه لتطوير وتأهيل قدرات ابنة الإمارات ليترك إرثاً ملهماً سيظل حياً خالداً في نفوس أبناء وبنات وطننا المعطاء».
وأضافت سموها: «إن ما ننعم به اليوم من أمن وسلام وإنجازات ومكاسب حضارية مشرفة في جميع المجالات والقطاعات في الدولة يعود الفضل فيه لجهود وحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التي تحقق معها كل مقاييس الحكم الرشيد والرؤية الاستشرافية الثاقبة، لبناء نهضة وطن أضحى نموذجاً للتقدم والتطور والازدهار، وقيادة أمة احترمت وقدرت المرأة وآمنت بحقوقها وعززت دورها الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة، لتمضي الدولة بهن ومعهن نحو مستقبل أعظم وأجمل بإذن الله.. ندعو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والخير والازدهار».

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