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حمدان بن محمد يشيد بجهود تشارلز الثالث في مجال العمل المناخي

حمدان بن محمد يصافح تشارلز الثالث
2 ديسمبر 2023 02:47

دبي (الاتحاد)
التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أمس صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، على هامش الاستقبال الرسمي للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وأكد سموه خلال اللقاء بالغ ترحيبه بصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مثمّناً مشاركة جلالته المهمة في أعمال مؤتمر الأطراف، ومنوّهاً بجهوده في مجال العمل المناخي، وحرصه على دعوة العالم للتحرك من أجل معالجة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية سواء على الصعيد البيئي، ومن ثم على المستوى الاقتصادي، مؤكداً سموه تطابق وجهات النظر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في هذا الشأن، في ضوء رؤية مشتركة هدفها تحفيز تحرك عالمي فعّال لاتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من شأنها تحقيق مستقبل مستدام لكوكب الأرض.
كما التقى سمو ولي عهد دبي عدداً من رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28، خلال الاستقبال الرسمي الذي تم تنظيمه للترحيب بأصحاب الجلالة والفخامة الملوك ورؤساء الدول والحكومات وقيادات الهيئات والمنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر، حيث أعرب سموه عن ترحيبه بجميع ضيوف الدولة، وتمنياته لهم بالتوفيق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة من هذا التجمّع العالمي الذي يُعد الأهم في مجال العمل المناخي.

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