عويضة المرر: نجاحات غير مسبوقة

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن عيد الاتحاد الثاني والخمسين هو مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نحتفي من خلالها بالإنجازات والنجاحات غير المسبوقة التي رسخت مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة حقق قطاع الطاقة في أبوظبي قفزات نوعية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز مزيج الطاقة، وترسيخ ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن الحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، ودفع عجلة التنمية المستدامة».