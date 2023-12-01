رئيس الأركان: نموذج ملهم في التطور

أبوظبي (وام)

قال معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إن الثاني من ديسمبر يوم فخر واعتزاز نجدد فيه الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مؤكداً أن دولة الإمارات تقف شامخة بإنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 أن هذه المناسبة العظيمة تعد مناسبة وطنية مجيدة غالية على قلوب جميع أبناء الشعب، ومن يقيم على أرض دولة الإمارات، حيث تتجلى مكانة الدولة الرائدة عالميا نموذجاً ملهماً في القيادة والتقدم والتطور والأمن والاستقرار.

وأكد مضي دولة الإمارات نحو المستقبل بإنجازات وطموحات لا تعرف المستحيل، متسلحة بإرادة الآباء المؤسسين في مجابهة التحديات، وتحويلها إلى فرص.