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أحمد الحميري: ثقة نحو المستقبل المشرق

أحمد الحميري: ثقة نحو المستقبل المشرق
2 ديسمبر 2023 02:43

أبوظبي (وام) 

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قال معالي أحمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة.. في هذا اليوم المبارك، الذي تحتفل فيه بلادنا بالذكرى الثانية والخمسين لإعلان اتحادنا وتأسيس دولتنا، يشرّفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وهم يقودون المسيرة الظافرة، استكمالًا لنهضةٍ وضع لبناتها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانٌ له أسهموا بإخلاص في تأسيس هذه الدولة، وترسيخ دعائمها وتمكين مواطنيها. تغمّد الله برحمته الراحلين من آبائنا، وشمل بالصحة من لا زالوا بالرأي السديد يرفدون مسيرتنا. وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة: «في هذا اليوم وبلادنا تتقدم في ثقة نحو المستقبل المشرق، نُجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهدها المضي قدماً ترجمة لرؤاها، وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، بما يعزز من مكانة دولتنا، ويجعلها الأفضل سمعةً في العالم والأكثر استقراراً وأمناً، ويضمن تعدد مصادر إيرادات اقتصادنا الوطني المعرفي المتنوع، ويعزز من تماسكنا المجتمعي، ويُرسخ من هويتنا ومن قيم التسامح والتماسك والاحترام والولاء للوطن».

عيد الاتحاد
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