السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد جمعة الزعابي: منجزات استراتيجية متميّزة

أحمد جمعة الزعابي: منجزات استراتيجية متميّزة
2 ديسمبر 2023 02:40

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار

قال معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة «أتقدّم بالتهنئة لأبناء وطني على ما حقّقته دولتنا من استقرار وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ومنجزات استراتيجية متميّزة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة».
وقال معاليه إنه يومٌ مجيد، وذكرى متجددة نستعيد فيها بالإكبارِ، سيرةَ الآباءِ صناع الاتحادِ، ونرفعُ الأكُفَ ترحماً على روحِ الوالد المؤسسِ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعين الله أن يتغمده والراحلين من إخوانه الأخيار بواسع رحمته ورضوانه، لما جمعوا من شتاتٍ، ووحدوا من شملٍ.

عيد الاتحاد
الإمارات
أحمد جمعة الزعابي
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
اليوم 10:41
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©