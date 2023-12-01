أحمد جمعة الزعابي: منجزات استراتيجية متميّزة

أبوظبي (وام)

قال معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة «أتقدّم بالتهنئة لأبناء وطني على ما حقّقته دولتنا من استقرار وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ومنجزات استراتيجية متميّزة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة».

وقال معاليه إنه يومٌ مجيد، وذكرى متجددة نستعيد فيها بالإكبارِ، سيرةَ الآباءِ صناع الاتحادِ، ونرفعُ الأكُفَ ترحماً على روحِ الوالد المؤسسِ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، داعين الله أن يتغمده والراحلين من إخوانه الأخيار بواسع رحمته ورضوانه، لما جمعوا من شتاتٍ، ووحدوا من شملٍ.