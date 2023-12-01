محمد البواردي: أركان ثابتة وأسس راسخة

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن عيد الاتحاد مناسبة مجيدة نحتفل بها بفخر واعتزاز.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «نحتفل في الثاني من ديسمبر كل عام بذكرى عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم وبمرور 52 عاماً تهل علينا هذه المناسبة المجيدة بكل فخر واعتزاز ونستذكر معها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسين، الذين شيدوا صرح مسيرة الاتحاد بكل أركانه الثابتة وأسسه الراسخة بصبر وجلد، لتكتمل مرحلة التأسيس والبناء والتشييد بكل أهدافها وسماتها وبكل تحدياتها، وواصل الأبناء برئاسة قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بحمل الأمانة ومسؤولية الحفاظ على الإرث ومبادئه ونهجه بكل عزم وقوة وعزيمة وإصرار، وحقق بعد مسيرة حافلة بالعطاء والجهد والعمل الانطلاقة التنموية في المجالات كافة».