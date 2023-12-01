السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد البواردي: أركان ثابتة وأسس راسخة

محمد البواردي: أركان ثابتة وأسس راسخة
2 ديسمبر 2023 02:40

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن عيد الاتحاد مناسبة مجيدة نحتفل بها بفخر واعتزاز.
وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: «نحتفل في الثاني من ديسمبر كل عام بذكرى عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم وبمرور 52 عاماً تهل علينا هذه المناسبة المجيدة بكل فخر واعتزاز ونستذكر معها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقادة المؤسسين، الذين شيدوا صرح مسيرة الاتحاد بكل أركانه الثابتة وأسسه الراسخة بصبر وجلد، لتكتمل مرحلة التأسيس والبناء والتشييد بكل أهدافها وسماتها وبكل تحدياتها، وواصل الأبناء برئاسة قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بحمل الأمانة ومسؤولية الحفاظ على الإرث ومبادئه ونهجه بكل عزم وقوة وعزيمة وإصرار، وحقق بعد مسيرة حافلة بالعطاء والجهد والعمل الانطلاقة التنموية في المجالات كافة».

محمد البواردي
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
اليوم 10:41
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©