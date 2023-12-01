صقر غباش: نقدم للعالم نموذجاً حضارياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ 52 للدولة ذكرى ملهمة في تاريخ الوطن، تحل علينا ونحن نرفع هامتنا مكللين بمسيرة حافلة بالإنجازات، ودولتنا تواصل خطواتها الرائدة وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً على المستويات والصعد كافة، نحو مستقبل مشرق أساسه أبناء الإمارات والثوابت الوطنية وقيم الإمارات.

وقال معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة - «إننا في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز عظيم فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين بتشييد صرح الاتحاد الشامخ، وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة، والتي تسير على خُطاها قيادتنا، ويتمسك بها شعب الاتحاد، والتي كانت، وما زالت، طريق النجاح الذي حققت من خلاله دولة الإمارات المكانة اللائقة بها بين أفضل دول العالم».

وقال معاليه «بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الاتحاد.. متمنين من الله، عز وجل، أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والفرحة على وطننا الإمارات». وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي يجدد العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة على أن نظل جميعاً على قلب رجل واحد، محبة وعملاً وإخلاصاً لوطننا وقيادتنا الرشيدة، وأن المجلس سيواصل العمل بكل طاقته لترجمة رؤية القيادة الحكيمة ضمن منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية، وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة، وتطلعات شعبنا العزيز، وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة، داعياً المولى تعالى أن يديم ما تحقق من تقدم وازدهار في كل بقعة من أرض الوطن الغالي، وأن يحفظ قيادة الإمارات وشعبها الكريم، وأن تظل دائماً راية الوطن خفاقة عالية في سماء العز والكرامة.