السبت 2 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيخة فاطمة وأمينة أردوغان تبحثان علاقات الصداقة المتينة

الشيخة فاطمة وأمينة أردوغان تبحثان علاقات الصداقة المتينة
2 ديسمبر 2023 02:47

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
مباشر.. تغطية خاصة للقمة العالمية للعمل المناخي وفعاليات اليوم الثالث من COP28
رئيس المجلس العالمي للتسامح: عيد الاتحاد يجسد روح التلاحم والوحدة بين أبناء الإمارات
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في دبي، السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة إكسبو دبي.
ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر (COP28).
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. 
وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والسيدة أمينة أردوغان عن تمنياتهما أن يوفق قادة دول العالم في وضع خطة طريق واضحة وسريعة ومسؤولة في الحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية التي يواجهها، وأهمية مساهمة الجميع في المشاريع والمبادرات النوعية التي تخفف حدة التغيرات المناخية.
كما تبادلتا الأحاديث الودية التي تهم شؤون المرأة والطفولة وسبل دعمهما من خلال البرامج الملائمة، بما يخدم تنمية المجتمع، ويعزز فرص النمو والازدهار فيه، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بهذه المجالات في البلدين. 
من جانبها، أعربت السيدة أمينة أردوغان عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها للدولة. وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للسيدة أمينة أردوغان.
حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والوفد المرافق للسيدة أمينة أردوغان.

COP28
الشيخة فاطمة
تركيا
الإمارات
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم
اليوم 10:41
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
علوم الدار
طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
اليوم 10:26
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
علوم الدار
النائب العام للدولة: "عيد الاتحاد" يوم مجيد يجسد معنى وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً
اليوم 10:11
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
الرياضة
مبابي «مرغوب» في «الريال» رغم «الإعلان الاستراتيجي»!
اليوم 10:11
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
الرياضة
تاليسكا: النصر لا توقفه خسارة!
اليوم 09:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©