الشيخة فاطمة وأمينة أردوغان تبحثان علاقات الصداقة المتينة

دبي (وام)

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في دبي، السيدة أمينة أردوغان، حرم فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية التي تزور الدولة ضمن وفد بلادها إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة إكسبو دبي.

ورحبت سموها بضيفة البلاد، متمنية لها زيارة ناجحة وموفقة لوفد بلادها في مؤتمر (COP28).

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والسيدة أمينة أردوغان عن تمنياتهما أن يوفق قادة دول العالم في وضع خطة طريق واضحة وسريعة ومسؤولة في الحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية التي يواجهها، وأهمية مساهمة الجميع في المشاريع والمبادرات النوعية التي تخفف حدة التغيرات المناخية.

كما تبادلتا الأحاديث الودية التي تهم شؤون المرأة والطفولة وسبل دعمهما من خلال البرامج الملائمة، بما يخدم تنمية المجتمع، ويعزز فرص النمو والازدهار فيه، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بهذه المجالات في البلدين.

من جانبها، أعربت السيدة أمينة أردوغان عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما خلال زيارتها للدولة. وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للسيدة أمينة أردوغان.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والوفد المرافق للسيدة أمينة أردوغان.