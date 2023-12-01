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علوم الدار

منى المري: عيد الاتحاد يجسد قيم الولاء والانتماء

منى المري: عيد الاتحاد يجسد قيم الولاء والانتماء
2 ديسمبر 2023 02:40

دبي (الاتحاد)

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أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الاحتفال السنوي لشعب الإمارات، مواطنين ومقيمين، بعيد الاتحاد يجسد معاني الحب والانتماء والولاء والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وإعلاء شأنه، وسيظل هذا اليوم رمزاً وشاهداً على مسيرةً مشرفة من العطاء والعمل الدؤوب لبناء دولة أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.
وقالت منى المري: «في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي تواصل مسيرة الإنجازات التي بدأها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقادة المؤسسون، طيب الله ثراهم، برؤى استشرافية لتعزيز الرخاء والرفاه للشعب الإماراتي وتحقيق الريادة العالمية للدولة في جميع المجالات وجعلها الوجهة الأولى للعيش والإقامة لمختلف الجنسيات، ضمن قيم التسامح والتعايش والتآخي التي شكلت مكوناً رئيساً للمبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات مدعومة بتشريعات ترسخ هذا النهج المستدام».

منى المري
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