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علوم الدار

«التعليم والمعرفة» ترسي شراكات جديدة مع جامعات بأستراليا ونيوزيلندا

«التعليم والمعرفة» ترسي شراكات جديدة مع جامعات بأستراليا ونيوزيلندا
2 ديسمبر 2023 02:47

أبوظبي (الاتحاد) 

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كشفت دائرة التعليم والمعرفة، تعزيز شبكة الشركاء العالميين لبرنامج بعثات خطوة الممول بالكامل، من خلال التعاون مع كليات مجتمعية مرموقة في أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف دعم رسالة البرنامج من خلال توفير مسارات تعليمية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز اطلاع الطلبة الإماراتيين على الأفكار والقيم والثقافات العالمية، إلى جانب توفير فرص مميزة للتخصص في المجالات الرئيسية المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية ومتطلبات الاقتصاد المستقبلي في دولة الإمارات وأبوظبي، بما في ذلك الهندسة والزراعة والعلوم والبيئة، وغيرها.
وتتميز الكليات المجتمعية الأسترالية، التابعة لجامعتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز المرموقتين، بريادتها في أبحاث التغير المناخي متعددة التخصصات، بينما تشتهر جامعتا كوينزلاند الجنوبية والجامعة الاتحادية بأساليب التدريس المعاصرة والروابط المتينة مع القطاع، ولا سيما أنهما من المؤسسات التعليمية الرائدة في أستراليا.
فيما تنتمي الكليات المجتمعية النيوزيلندية إلى أبرز الجامعات تصنيفاً، بما فيها جامعة لينكولن، إحدى أقدم الجامعات الرائدة في التعليم المتخصص بالزراعة والبيئة، وجامعتا أوكلاند وكانتربري اللتان تمتازان ببرامج الهندسة والعلوم.
وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قد أطلقت برنامج بعثات خطوة بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبتمبر 2022، حيث استقطبت الدفعة الأولى من البرنامج 441 طالباً للدراسة في 8 مجالات مختلفة و42 تخصصاً ضمن 38 كلية مجتمعية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

دائرة التعليم والمعرفة
الإمارات
أستراليا
نيوزيلندا
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