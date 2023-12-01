سعود المعلا يفتتح المرحلة الأولى من مشروع واجهة الخور المائية

أم القيوين (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين مساء أمس، المرحلة الأولى من مشروع واجهة الخور المائية بأم القيوين بالتزامن مع احتفالات الإمارة بعيد الاتحاد الـ52.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده والشيوخ بجولة في واجهة الخور المائية للاطلاع على مرافق المشروع وما تم إنجازه في المرحلة الأولى.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والشيوخ والحضور عرضاً جوياً في واجهة الخور المائية لطائرات «F-16» و طائرات «Mirag-2000» منفردة، تبع ذلك استعراض قدمه فريق فرسان الإمارات وزين سماء إمارة أم القيوين بألوان عَلم الدولة في مشهد وطني مبهر احتفالاً بعيد الاتحاد الـ52.

وسيشكل المشروع إضافة حيوية ومتميزة ووجهة جاذبة للسياح في إمارة أم القيوين، وفق ما يتناسب مع رؤية ورسالة وأهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين واستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة وتوفير بنية تحتية عصرية لبناء مستقبل اقتصادي زاهر لإمارة أم القيوين.

حضر الافتتاح معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.