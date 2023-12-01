صندوق «ألتيرا» يعيد تصور الهندسة المالية للعمل المناخي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد رؤساء ومسؤولون في أكبر المؤسسات والصناديق المالية العالمية الأهمية الكبيرة لإطلاق صندوق «ألتيرّا» الاستثماري لتحفيز العمل المناخي برأس مال أساسي أولي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، خلال اليوم الثاني من مؤتمر الأطراف «كوب 28»، لافتين إلى أنه يدشن لمرحلة جديدة فارقة في تعزيز جهود المناخ.

وأوضح هؤلاء خلال دائرة مستديرة على هامش كوب 28، بحضور السفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، والذي سيتولى مهمة الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا الاستثماري، ومشاركة لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وجيم كالتشر الرئيس التنفيذي مدير شركة TPG Inc ورون جون، رئيس أعمال الأسهم الخاصة الرئيس العالمي للأعمال في بروكفيلد، أن «ألتيرا» من شأنه أن يعيد صياغة الهندسة المالية المتعلقة بالمناخ وإزالة الكربون في أجزاء كبيرة من العالم تعاني حالياً من قلة توفر الاستثمار، ما يزيد من التأثير الكبير لهذا الصندوق الذي يعد حدثاً استثنائياً بالنظر إلى الدور الكبير الذي سيلعبه كمحفز للاستثمار في التحول على الصعيدين العالمي وتحديداً في الجنوب العالمي.

وقال السفير ماجد السويدي إن ألتيرا أكبر صندوق استثمار خاص في العالم للتمويل المناخي مع التركيز على توفير التمويل لدول الجنوب العالمي، والذي من شأنه أن يسهم في تحفز رأس المال الخاص، والابتكار، وتقليل الحواجز أمام الاستثمار في المناخ.

وأكد السويدي أن «ألتيرا» يدشن لحظة فارقة أمام عصر جديد في مجال تمويل المناخ في العالم الذي لا يتحرك بالسرعة الكافية أو بالوتيرة المطلوبة لمواجهة تحدي إزالة الكربون، مشيراً إلى أن «ألتيرا» سيقدم نموذجاً فريداً لنشر رأس المال بسرعة المطلوبة لتسريع ازدهار اقتصاد المناخ الجديد.

وأكد أن إطلاق الصندوق مع شركاء عالميين يعزز من ثقتنا في قدرة الصندوق على إحداث الفارق في عمليات تمويل المناخ، مشيرا إلى أن استثمارات «ألتيرا» ستركز على أربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل COP28 لمعالجة أزمة المناخ وهي تحقيق انتقال منظّم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الصناعية، وتشجيع ودعم المعيشة المستدامة، وتطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.

ويتعاون صندوق ألتيرّا الاستثماري مع شركات بلاك روك، وبروكفيلد، وتي بي جي، بصفتها شركاء الإطلاق الأوائل، وخَصص الصندوق لهم 6.5 مليار دولار ليتم إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار المناخي على مستوى العالم، خاصةً في دول الجنوب العالمي.

من جهته، أشاد لاري فينك «المدير التنفيذي لشركة إدارة الأصول «بلاك روك»، بإطلاق «ألتيرا» ومشاركة بلاك روك في هذا الصندوق الضخم والتعاون مع كافة الشركاء الآخرين، لافتاً إلى أن الصندوق من شأنه أن يعيد صياغة الهندسة المالية المتعلقة بالمناخ وإزالة الكربون بأجزاء كبيرة من العالم تعاني من قلة توفر الاستثمار، مما يزيد من التأثير الكبير لهذا الصندوق.

وأوضح: نحن بحاجة إلى إعادة تصوّر الهندسة المالية لتوفير الكفاءة من حيث رأس المال للعالم الناشئ، لهذا فإنني أرى أن «ألتيرا» يشكل بداية حقيقية لنشر رأس المال المؤسسي الفعلي جنباً إلى جنب مع رأس المال الحكومي للتركيز على التحول المنشود في العمل المناخي، فالتصميم المالي الحالي، لا يساعد في توفير التمويل للعالم النامي الذي يحتاج إلى توفير مصادر جديدة لرأس المال لإزالة الكربون.

من جهته اعتبر رون جون، رئيس أعمال الأسهم الخاصة والرئيس العالمي للأعمال في بروكفيلد، إطلاق صندوق «ألتيرا» حدثاً استثنائياً بالنظر إلى الدور الكبير الذي سيلعبه كمحفز للاستثمار في التحول على الصعيدين العالمي وتحديداً في الجنوب العالمي.

وأشار إلى أن بروكفيلد، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم التي تركز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية، تعتبر أن إطلاق «ألتيرا»، يشكل أكبر تحول في مجال تمويل حلول المناخ،.

إلى ذلك، قال جيم كالتشر، الرئيس التنفيذي مدير شركة TPG Inc، العالمية التي تعد واحدة من أكبر صناديق الأسهم الخاصة المتخصصة في استمارات المناخ: يسعدنا أن نكون جزء من الإطلاق العالمي، حيث يعد إطلاق صندوق «ألتيرا» أمراً حيوياً للعالم وحلاً سحرياً لعمليات تمويل المناخ وخاصة في مجال الاستثمار في الحلول التكنولوجية الخاصة بالمناخ والمساعدة في إحداث ثورة في هذا الجانب.

وأضاف: يعتبر صندوق «ألتيرا» وإطلاقه من دولة الإمارات خطوة رائدة لدفع الابتكار والتغيير، لاسيما وأن الأهداف التي يضعها صندوق «ألتيرا» لجلب رأس المال المحفز الذي يمكن أن يجذب رأس المال الآخر، ستلقى صدىً قوياً في الأسواق.