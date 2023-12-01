«مصدر» تستثمر في مشروع طاقة رياح بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع «آر دبليو إي» الألمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة للاستثمار في مشروع بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني ويتضمن استحواذ «مصدر» على حصة 49% من مشروع محطات «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح بقدرة 3 جيجاواط والتابع لشركة «آر دبليو إي».

ويضم المشروع، الذي من شأنه دعم قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة، إحدى أكبر محطات طاقة الرياح البحرية المخطط تطويرها على مستوى العالم، والتي سوف تساهم في توفير الطاقة لملايين المنازل في المملكة المتحدة والحد من الانبعاثات الكربونية فضلاً عن توفير 3000 فرصة عمل.

ويخضع إغلاق الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، ومن المتوقع أن يتم إنجاز ذلك في الربع الأول من عام 2024.

وقام بتوقيع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، ود. ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28).

ومن شأن هذه الاتفاقية إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد البريطاني، كما أنها تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي للمملكة المتحدة وحول العالم. وتشكل هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة الاستثمار السيادي بين البلدين، والتي تشمل استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وانتقال الطاقة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتضافر جهود الشركتين الرائدتين عالمياً في مجال الطاقة النظيفة لتطوير هذا المشروع الرائد الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 3 جيجاواط، ومن المتوقع أن يزوّد ثلاثة ملايين منزل بالكهرباء في المملكة المتحدة، ويساهم في توفير 2000 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وأكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التشغيل.

ويقع المشروع على بعد 100 كيلومتر من الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، وسوف تتوزع محطات طاقة الرياح على موقعين، وهما المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية.

وسوف تنتج كل مصفوفة 1.5 جيجاواط من الكهرباء وستمتد على مساحة 500 متر مربع.

وسوف تستحوذ «مصدر» على حصة 49% من هذه المشاريع، في حين ستواصل «آر دبليو اي»، التي تستحوذ على حصة 51% منها، تولي مهام تطوير وإنشاء وتشغيل المشاريع.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات في أواخر عام 2025، في حين من المخطط له أن تدخل أول 800 ميجاواط حيز التشغيل في عام 2029، بينما يتوقع أن يدخل كامل المشروع حيز التشغيل في ديسمبر 2031.



حلول الطاقة

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة بتوسيع نشر حلول الطاقة المتجددة والحد من تداعيات تغير المناخ، يأتي استثمار (مصدر) في مشروع (دوغر بانك ساوث) الذي يعد أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في العالم، ليؤكد التزامنا بتنفيذ مشروعات عمليّة تسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير، إلى جانب تزويد ملايين الأسر بطاقة نظيفة وآمنة وبتكلفة مناسبة». وأوضح معاليه أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف «اتفاق باريس» وخصوصاً المحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وتابع: وفيما يسعى المشاركون في مؤتمر الأطراف (COP28) لصياغة خطة موحّدة لتحقيق نقلة نوعية تعيد العمل المناخي إلى المسار الصحيح، وتوحيد الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض، فإن مشاريع مثل «دوغر بانك ساوث» تجسّد أهمية التعاون بين الدول والشركات والمجتمعات لتطوير حلول مبتكرة وذات جدوى، كما يعكس المشروع عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.



طاقة الرياح

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: يسرنا أن نتعاون مع «آر دبليو إي» عبر الاستثمار في مجموعة من أكبر محطات طاقة الرياح البحرية في العالم وتطوير هذا المشروع الرائد، مما يمكننا من توظيف خبراتنا المشتركة في مجال الطاقة المتجددة. وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم مع توقعات بتحقيق نمو كبير في هذا القطاع.



تعزيز النمو

قال ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو إي»: سعداء بانضمام «مصدر» كشريك ومستثمر في مشاريع «دوغر بانك ساوث» بقدرة 3 جيجاواط والتي تعتبر أكبر مشاريع «آر دبليو إي» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وتمثل «مصدر» شريكاً مهماً وخبيراً يشاركنا ذات الطموحات بتعزيز النمو في قطاع طاقة الرياح البحرية، ومع خبرات «آر دبليو إي» الممتدة لسنوات طويلة في تطوير وإنشاء وتشغيل مشاريع في مجال طاقة الرياح، فإننا نستند إلى أساس متين للمساهمة بدور بارز في دعم جهود إزالة الكربون في المملكة المتحدة.