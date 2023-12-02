سهيل المزروعي: في عيد الاتحاد نستحضر ذكريات مجيدة من تاريخ حافل بالإنجازات والتقدم

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن عيد الاتحاد الـ 52 مناسبة نستحضر فيها ذكريات مجيدة من تاريخ حافل بالإنجازات والتقدم، وهو يوم يجسّد روح الوحدة والتلاحم والفخر بتراثنا وهويتنا الأصيلة، نحتفل فيه بتلاحم الشعب، وبالروح الوطنية التي ترسخت عبر عقود من الجهود المتواصلة والتضحيات.

وأضاف، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 ، أن هذا اليوم مناسبة مجيدة لتجديد العهد بالعمل الجاد والتفاني لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار.