رئيس المجلس العالمي للتسامح: عيد الاتحاد يجسد روح التلاحم والوحدة بين أبناء الإمارات

أكد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن عيد الاتحاد الـ 52 للدولة ، يأتي ليجسد روح التلاحم والوحدة التي تسود بين أبناء الشعب الإماراتي ، وينعم بها كل من يقيم على أرض الإمارات، واحتفالا بما شهدته الدولة منذ قيام الاتحاد، من تطور مذهل في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والصحية والتكنولوجية والتربوية والتعليمية، مما جعلها نموذجًا يحتذى به على المستوى العالمي. وقال معاليه، بهذه المناسبة، إن مسيرة التقدم والازدهار التي تسلكها الإمارات تعكس قدرتها على تحقيق الأهداف الطموحة والتجاوب مع التحديات العالمية، متمنيا للإمارات وقيادتها الحكيمة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والريادة.

وهنأ معاليه، باسم جميع أعضاء المجلس العالمي للتسامح والسلام وشركائه من حول العالم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة.