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طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار

طحنون بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 52 تواصل الإمارات مسيرة التقدم والازدهار
2 ديسمبر 2023 10:26

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة التقدم والازدهار لتتبوأ أعلى المراتب عالمياً في مختلف الصعد والمجالات.

وقال سموه، في كلمة له في ذكرى "عيد الاتحاد الثاني والخمسين"، إن دولة الإمارات وهي تحتفي بهذه الذكرى الخالدة تستذكر جهود باني صرح الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين "رحمهم الله"، الذين أرسوا لبنات تجربة وحدوية رائدة وفريدة شهدت على مدار أكثر من خمسة عقود محطات ملهمة من النجاحات الاستثنائية.

وأعرب سموه عن التطلع بطموح كبير وعزيمة لا تلين إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يقود النموذج التنموي لدولة الإمارات لتأمين مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال المقبلة.

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وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة واستراتيجية واضحة تقوم على تمكين الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، والهوية الإماراتية بما تتضمنها من تاريخ وإرث وموروث ثقافي، وتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة ومستدامة، بالإضافة إلى علاقات احترام متبادل مع المحيط الإقليمي والعالمي من خلال الشراكات والتحالفات وبما يضمن سيادة الدولة وأمنها، ويرسخ من قيم التعايش والتعاون لتبقى دولة الإمارات دائما نموذجا للريادة والتقدم والرخاء والعطاء.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والإدارة القوية لأبناء الوطن.

المصدر: وام
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