خالد بن محمد بن زايد.. عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود لرفعة الوطن وتعزيز مكانته في العالم

أكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو مناسبة متجددة لمضاعفة الجهود ورفع سقف التحدي والطموح لتعزيز ريادة الدولة ومكانتها التنافسية عالمياً.

وأضاف سموّه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة إن ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية هو ثمرة إرادة قوية وعطاء لا حدود له لتراب هذا الوطن الغالي، سطّره المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وواجب علينا اليوم تحمُّل المسؤولية وحمل الأمانة وصون المكتسبات، للحفاظ على هذا الإرث من أجل بناء غدٍ أفضل لوطننا بالعلم والمعرفة والعمل والابتكار.

وأكَّد سموّه أن طموحات ومبادرات دولة الإمارات لم تقف عند حدود هذا الوطن، بل سعت بمشاريعها التنموية والإنسانية والعلمية إلى مختلف جهات العالم، واليوم يجتمع على أرضها وفي عيد اتحادها قادة العالم في قمة المناخ، يشاركونها فرحة العيد وأملها بغدٍ أفضلَ للبشرية.

ورفع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ الحكّام وأولياء العهود وشعب الإمارات بهذه المناسبة المجيدة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الوطن ويُديم عليه الأمن والأمان والعزة والرفعة.