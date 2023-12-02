محمد بن راشد:  52 عاماً مرت على دولة الاتحاد.. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد.. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان.

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبدأ اليوم عاماً اتحادياً جديداً.. 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد.. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان.. ورسخت مكانتها بين الأمم.. وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة.. وللأجيال الجديدة مستقبلاً مشرقاً بإذن الله.. بروح الاتحاد اجتمع المؤسسون رحمهم الله.. وتوحدت قلوبهم وجهودهم.. وبروح الاتحاد تعمل اليوم آلاف فرق العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الغالية بكل إخلاص وتفانٍ».

وأضاف سموه: «وبروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله».

نبدأ اليوم عام اتحادي جديد .. 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد .. صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان .. ورسخت مكانتها بين الأمم .. وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة عزيزة … وللأجيال الجديدة مستقبل مشرق بإذن الله ..

بروح الاتحاد اجتمع المؤسسون رحمهم الله .. وتوحدت قلوبهم وجهودهم ..… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 2, 2023