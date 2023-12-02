سلطان الجابر: عيد الاتحاد يبعث فينا الفخر والعزة بما قدمه آباؤنا المؤسسون

رفع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين للدولة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "هذا اليوم يبعث فينا الفخر والعزة بما قدمه آباؤنا المؤسسون، خاصة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، من جهود حثيثة لرفع دعائم الاتحاد وبناء نهضة الوطن الغالي".

وأضاف: "ما حققته دولة الإمارات من إنجازات على مدار أكثر من خمسة عقود، وقدمته من خلاله نموذجاً رائداً في النمو والتطور، هو نتيجة طبيعية لرؤية القيادة واستشرافها للمستقبل، ليعزز ريادة دولتنا في مختلف المجالات، ويجعل منها وجهة مثالية للعيش والعمل وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المجالات كافة، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ونحن مستمرون بالعمل وفق توجيه القيادة لتوفير منظومة داعمة لنمو القطاع الصناعي وتعزيز المُنتح المحلي ونقل المعرفة وتشجيع الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال".