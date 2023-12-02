هزاع بن زايد يهنئ بمناسبة العيد الوطني الـ 52

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة العيد الوطني الـ 52.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة العيد الوطني الـ 52.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نتقدّم بمناسبة العيد الوطني 52 بأجمل التهاني إلى رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإلى نائبيه، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى أهل الإمارات، راجين أن يحمل العام الجديد كل الخير وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار».