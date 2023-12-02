نهيان بن زايد: في عيد الاتحاد تتجدد مشاعر الفخر بما حققته الدولة بعد مرور 52 عاماً على قيامها

توجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه ، في كلمة له بهذه المناسبة : "تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات بعد مرور 52 عاماً على تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين " طيب الله ثراهم" من إنجازات فريدة تشهد على عظمة تاريخها وتعزز مزيداً من الثقة بحاضرها ومستقبلها".

وأضاف سموه: "مع استقبالنا عاماً جديداً من عمر اتحاد دولتنا الحبيبة، نجتمع قلباً واحداً على عهد متجدد نقطعه على أنفسنا، بأن نواصل المضي قدماً في مسيرتنا الحضارية والإنسانية التي تتخذ من قيم الإخاء والعدالة والخير والتسامح والانفتاح على العالم، نهجاً ثابتاً وراسخاً لها ". وقال: "لقد شهدنا بكل الفخر والاعتزاز دولتنا وهي تقطع خطوات عملاقة إضافية، خلال العام المنصرم من عمر الاتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على طريق التنمية المستدامة والنهضة الدائمة كان من بينها تنفيذ أبناء الدولة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، واستضافة الدولة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP28" ، والتشغيل التجاري لثالث محطات براكة النووية، ونمو وازدهار اقتصادنا وغيرها الكثير من الإنجازات ليكون الاحتفال بعيد الاتحاد مفعماً بالإنجازات الطموحة".

وأضاف سموه: "كل عام ودولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وكل مواطن ومقيم على أرضها، وكل محب لها ولرسالتها الإنسانية السامية، وهم ينعمون بمزيد من الخير والتقدم والإنجاز، وكلنا ثقة أننا سنحتفل بعيد الاتحاد المقبل وفي جعبتنا المزيد من النجاحات الاستثنائية".