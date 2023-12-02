سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين على هامش "COP28"

بحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع معالي جيلمار بيساس، رئيس وزراء جزيرة كوراساو التابعة لمملكة هولندا، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة "إكسبو دبي".

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية تعزيز التعاون في دفع الجهود الدولية الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، والعمل الجماعي في سبيل مستقبل أفضل للبشرية.

كما تضمن اللقاء سلسلة من المناقشات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الأمنية والشرطية، إضافة إلى القضايا المناخية وآليات ترسيخ نهج الاستدامة وحماية البيئة.