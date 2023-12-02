7 مواليد في عيد الاتحاد

سعيد أحمد (الشارقة)

استقبل عدد من المستشفيات في الشارقة ودبي 7 مواليد من جنسيات مختلفة في يوم 2 ديسمبر 2023، وعبر ذووهم عن فرحتهم بقدوم مواليدهم في هذا اليوم، مؤكدين أن الفرحة فرحتان، فرحة مولود وفرحة وطن عظيم، يعيشون على أرضه بأمن وأمان وتسامح وحب.

وقد استقبل مستشفى «إن أم سي رويال» بالشارقة، الطفلة الإماراتية «مزنة» في الساعة 1:37 صباحاً، وكانت ولادتها طبيعية وتزن 2.62 كجم. وجاءت بعدها الطفلة «زينة» من الجنسية الفلسطينية وتزن 2.5 كجم، وهي أول مولودة لوالديها.

كما استقبل المستشفى الطفل الأميركي «أواب» ويزن 3.43 كجم، ويتمتع بصحة جيدة، إلى جانب الطفل «محمد» من الجنسية المصرية، الذي يزن 3.74 كجم.

واستقبل مستشفى "برايم" بالشارقة، طفلاً من الجنسية الهندية، يزن 3.3 كجم.

كما استقبل مستشفى "الحديث الدولي" بدبي توأم طفلتين، من جنسية سريلانكا، حيث أدخلتا الفرحة على جميع الطاقم الطبي والأسرة، بقدومهما في يوم الاتحاد، الذي يحتفل شعب الإمارات وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بيوم الاتحاد.