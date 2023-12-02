طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 09:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:08

في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 19:06.