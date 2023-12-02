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رئيس الدولة يلتقي رئيس أوزبكستان في مقر COP28

رئيس الدولة يلتقي رئيس أوزبكستان في مقر COP28
2 ديسمبر 2023 19:57

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة شوكت مير ضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، وذلك في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28" الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

تناول اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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وتطرق الجانبان إلى بعض القضايا المطروحة على جدول أعمال "cop28"، وأهمية المؤتمر في تعزيز العمل الدولي في مواجهة تغير المناخ وتداعياته السلبية على المستوى العالمي. 

وعبر فخامة رئيس أوزبكستان، خلال اللقاء، عن تقديره للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار أميركي للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده هذه المبادرة من حرص على دعم العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
أوزبكستان
شوكت ميرضيائيف
كوب 28
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