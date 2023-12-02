الأحد 3 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يبحث مع نائبة الرئيس الأميركي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

رئيس الدولة يبحث مع نائبة الرئيس الأميركي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
2 ديسمبر 2023 21:09

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) وأهمية المؤتمر في بناء موقف دولي جماعي في مواجهة تغير المناخ بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع شعوب العالم. 

وتطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في إطار المبادرات المشتركة بينهما في هذا الشأن.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

 تناول اللقاء، الذي جرى اليوم في مقر (cop28) في مدينة إكسبو دبي، علاقات الشراكة التاريخية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وتوفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، دون إعاقة ومنع تهجيرهم إلى جانب ضرورة إيجاد أفق واضح للسلام في المنطقة على أساس «حل الدولتين» كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي. 

حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي محمد حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
كامالا هاريس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
اليوم 19:49
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
علوم الدار
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
اليوم 19:09
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 18:06
توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أهالي قطاع غزة
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة
اليوم 21:50
حاكم إقليم "لاناو ديل سور" يتفقد مكان التفجير
الأخبار العالمية
4 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير قداس في الفلبين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©