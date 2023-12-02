«بيئة».. استدامة تعزز جودة الحياة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تتسارع الجهود في إمارة الشارقة نحو حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تبرز المبادرات الرائدة لمجموعة بيئة التابعة لحكومة الشارقة في هذا المجال محمّلة برؤية تستند إلى التكنولوجيا والاستدامة في جانب تحويل التحديات البيئية إلى فرص مبتكرة، وعملها في مجال التوعية المجتمعية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة لدى فئات المجتمع كافة.

وتقود مجموعة بيئة جهود الريادة البيئية في خطين متوازيين ارتكازاً على محوريْ الاستدامة والتحول الرقمي، إضافة إلى استدامة الوعي العام لدى كل أفراد المجتمع في أخذ الأدوار والمسؤوليات الفردية من أجل حماية البيئة، بحيث يكون لكل فرد دور مهم يجب أن يلعبه بتناغم لضمان بناء نظام بيئي مستدام.

وقالت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة بيئة، لـ«الاتحاد»: «ندرك أن جهود حماية البيئة على المستوى المحلي والعالمي لن تكون فعالة إلا إذا تغيرت ثقافة المجتمعات واعتمدت الاستدامة كنمط حياة. ولهذا السبب، نعمل في (بيئة للتعليم) على مشروع تعليمي تثقيفي متكامل، يشمل مستويات عدة، من حملات التوعية، إلى البرامج والجوائز، مثل (جائزة روّاد المستقبل) وغيرها من المبادرات».

وأضافت: «في الوقت الذي تستضيف فيه الإمارات قمة المناخ (كوب 28) فإننا سعداء بالإجماع العالمي على معالجة التحديات المناخية في تأكيد على أن الاستدامة ليست قضية تهم العاملين في قطاع البيئة والطاقة وحسب، بل هي مستقبل يرتبط بحياة كل فئات المجتمع، من أصغر طفل يخفِّف تدفق الماء لترشيد الاستهلاك، إلى أكبر الشركات التي تساهم في تحويل النفايات إلى طاقة».

وأضافت الحويدي: «تؤمن مجموعة بيئة بأن كل فرد بالمجتمع له دور وكل خطوة لها تأثير في تحقيق مفهوم الاستدامة، وتجسيدها، فإما أن تكون خطوة إلى الأمام أو خطوة إلى الخلف، وهذا يضعنا أمام حقيقة جوهرية تجاه كل جهود الاستدامة، وهي أن الاستدامة تبدأ من الوعي، ورفع المعرفة، وتعزيز الفهم العميق والكبير، لمعنى أن نكون أصدقاء للبيئة، وأن يكون كل فرد وكل مؤسسة في مجتمعاتنا تحمل مسؤولية تسريع وتيرة تحوّل الاستدامة من جهود حكومية ومؤسساتية، إلى نمط معيشة».

وقالت الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة بيئة: استطاعت المجموعة أن تحقق نتائج ملموسة على المستويين: المهني والعملي على أرض الواقع، والتعليمي التثقيفي على مستوى المجتمع، فعلى المستوى المهني تتبنى المجموعة أعلى المعايير المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي تشكل معياراً عالمياً لإعادة تدوير النفايات واستعادة المواد.

وأضافت: على المستوى التعليمي المجتمعي، تدرك «بيئة للتعليم» التابعة للمجموعة، مدى أهمية الاستدامة في بناء المستقبل، وتأمل في إلهام الأفراد والمجتمعات والهيئات المعنية، الذين يشكلون داعماً رئيساً لجهود الاستدامة. ومن هذا المنطلق، تقود المجموعة من خلال «بيئة للتعليم» ترسيخ الوعي المستدام في أفراد المجتمع كافة تجاه بناء مستقبل مستدام. فمن خلال مسابقات مثل «جائزة روّاد المستقبل»، وتحدي «البطاريات الكبير»، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع صنّاع التغيير من مختلف الأجيال في قطاع حماية البيئة، تحتفي المجموعة بالجهود والإنجازات التي يحققها الرواد في مجال حماية البيئة، والذين يبتكرون وينفّذون الحلول التي تتصدى للتحديات البيئية.