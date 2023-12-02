رئيس الدولة ومحمد بن راشد وحكام الإمارات وضيوف "COP 28" يشهدون الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وعدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي.

وقد شهد الحفل كل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما حضر الحفل.. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بجانب قادة عدد من الدول ورؤساء الحكومات والوفود ضيوف دولة الإمارات من المشاركين في مؤتمر الأطراف.

كما شهد الحفل.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.

وسلط العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ 52، الذي أقيم هذا العام في مدينة إكسبو، الضوء على قصة الاتحاد الملهمة، وأبرز ملامح الرحلة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس اتحادها عام 1971 ومواصلتها المسيرة.

وتزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" ومواكبةً لعام الاستدامة، استخدمت في العرض الرسمي تقنيات مبتكرة وعروض متميزة تجسد التراث الغني لدولة الإمارات الذي يصل معاني الاتحاد والاستدامة عبر التاريخ، ويرمز إليها بعناصر مختلفة من نسيج السدو.

واستلهاما من الثقافة والتراث الإماراتي المتجذرين، احتفى العرض بتراث الأجداد والعلاقة بين عراقة التقاليد والحداثة.

ومن خلال العروض الملهمة والسرد، قدم العرض رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام يتعاون فيه العالم للتغلب على التحديات المناخية من خلال الابتكار والعمل المشترك مستلهمين جهود داعمي العمل المناخي من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم.

يتاح للجميع في دولة الإمارات فرصة حضور عرض عيد الاتحاد الـ 52 في الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر، لمشاهدة العروض والتعرف على رحلة الاستدامة في دولة الإمارات.