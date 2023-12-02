الإمارات تستقبل دفعة رابعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم
وصول دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم
2 ديسمبر 2023 23:42
وصلت، اليوم، الدفعة الرابعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات. وحطّت الطائرة، القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية، في مطار أبوظبي وعلى متنها 77 ممن يحتاجون للرعاية الطبية إضافة إلى 43 مرافقاً من عائلاتهم. وستقدم المستشفيات في دولة الإمارات للمصابين ولمرضى السرطان أعلى مستويات الرعاية الصحية.