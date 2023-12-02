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علوم الدار

سالم العامري: مستقبل مستدام

سالم العامري: مستقبل مستدام
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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قال العقيد ركن (م) سالم بالهويمل العامري، إننا ننظر بكل فخر إلى ما حققته دولة الإمارات من نهضة حضارية شاملة في مختلف المجالات، ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة، مستذكرين إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. الذي أطلق بداية المسيرة لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً في طليعة الدول المتقدمة والمزدهرة في العديد من المجالات والقطاعات الاستراتيجية.
وقال بالهويمل في عيد الاتحاد، نحتفي اليوم بإنجازات نوعية وضعت اسم الإمارات في قائمة الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة والريادة في استكشاف الفضاء والازدهار الاقتصادي، إنجازات ترسم ملامح غداً مشرق وواعد بمستقبل مستدام مليء بابتكارات خلاقة تخدم الإنسان وتدفع عجلة التنمية لترتقي بمكانة دولة الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

سالم العامري
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