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علوم الدار

أحمد سالم سودين: مسيرة ريادية

أحمد سالم سودين: مسيرة ريادية
3 ديسمبر 2023 03:14

العين (وام)

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قال المستشار أحمد سالم سودين، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الثاني والخمسين يكتسب قيمة أكبر هذا العام لأنه يتزامن مع عام الاستدامة ومسيرة الإنجازات الشاملة التي امتدت على الصعد كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية، ومكنت الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف، أن الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة من الإنجازات والعطاء في ظل رؤية طموحة لقيادتنا الرشيدة، تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتنمية التي أرسى قواعدها آباؤنا المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فساروا بخطى ثابتة وصلبة حتى غدت دولة الإمارات علامة مضيئة في خارطة العالم في الميادين والقطاعات المختلفة.

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