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علي البلوشي: تاريخ حافل

علي البلوشي: تاريخ حافل
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي(الاتحاد)

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قال المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد 52، «نستذكر في عيد الاتحاد لدولة الإمارات تاريخاً حافلاً بالإنجازات الكبيرة، والنجاحات الرائدة، والمواقف المشرفة لدولتنا في مختلف الميادين، ونقف لنستمد المزيد من القوة من «روح الاتحاد»، ونعزز تمسكنا بمعاني الولاء والانتماء والتلاحم، قيادة وشعباً تحت راية الاتحاد، لنستكمل بثبات مسيرتنا وتحصين اتحادنا وحماية استقراره».
 وأضاف: «نحتفل في الثاني من ديسمبر بعقود من الإنجاز، ومسيرة حافلة من العمل الوطني المخلص لرفعة وطننا الغالي».

علي البلوشي
عيد الاتحاد
الإمارات
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