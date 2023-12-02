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علوم الدار

مكتوم الشريفي: مسيرة استثنائية

مكتوم الشريفي: مسيرة استثنائية
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر من العام 1971 يوم تاريخي سيظل مترسخاً في الذاكرة لانطلاقة مسيرة استثنائية حافلة بالعطاء والتطور، يوم عظيم شهد ميلاد دولة الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الشيوخ «المؤسسين» الذين سطروا تاريخاً جديداً لدولتنا والمنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الثاني من ديسمبر من العام 1971 سيظل يوماً خالداً نجدد فيه العهد للقيادة والوطن، على مواصلة العمل بعزم وإصرار، لتحقيق المزيد من النجاحات لوطننا، ولبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

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