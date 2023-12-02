فارس المزروعي: الاعتزاز بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر يوم لتعزيز التلاحم القائم بين الشعب وقيادته، يوم تاريخي عظيم يرسخ الولاء للوطن، والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها الاتحادية.

وأشار إلى أن التاريخ يسجل بحروف من نور مسيرة الاتحاد، والتي حققت بالعزيمة والإرادة الأحلام لأبناء الإمارات، وتواصلت على نفس النهج في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة، لتثمر اليوم عن إنجازات عملاقة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية مشهودة، أعظمها بناء الإنسان بما يمكنه من القيام بدوره في بناء الدولة، والإسهام في عملية التنمية المستدامة، وصون هوية الدولة وثقافتها، إرساء لقواعد حاضرٍ مزدهر وغدٍ مشرق.