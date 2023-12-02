محمد دلموج الظاهري: إنجاز تاريخي عظيم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن الثاني من ديسمبر من كل عام مناسبة وطنية عزيزة على نفوسنا، وقريبة من قلوبنا، ومحفورة في وجداننا وفي صفحات ذاكرة الوطن، ونتقدم بدايةً عبر منابرنا برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة حلول ذكرى عيد الاتحاد الإماراتي الثاني والخمسين، ففي هذا اليوم الذي يشهد له التاريخ، واليوم الذي نجدد فيه الولاء والانتماء لدولة عظيمة، والتي جسدت وضربت أروع الأمثلة في التحدي والإصرار، وصنعت المجد لنفسها، لتحظى اليوم بمكانة عالمية مرموقة في سلم التنافسية، وحجزت مقعداً لها بين كبار الدول العظمى، نعم هذه هي الإمارات التي أبهرت العالم بإنجازاتها وتقدمها الحضاري الذي تم خلال فترة زمنية وجيزة، حتى أصبحت اليوم من أفضل دول العالم، ومن ضمن الأوائل في التصنيف العالمي في العديد من المجالات التي دائماً ما نجدها حاضرة وسباقة في وضع بصمتها فيها.

وقال: «دولة الإمارات تعد اليوم من الدول الحاضنة والمستقطبة للكثير من الجنسيات والثقافات المتعددة، والتي فضلت العيش والاستقرار في ربوع أراضيها، والعمل في تناغم وانسجام، وذلك لما تتمتع به من مستوى معيشي راقٍ ومتجانس يكفل الحقوق والحرية، ويوفر الحياة الكريمة التي تليق بمواطنيها، فنحن في بلدنا العظيم نفخر بقيمنا التي نستمدها من ديننا الإسلامي، ونعتز بمبادئنا الإنسانية التي نعكسها للعالم، ويشيد بها الجميع».