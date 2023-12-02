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عبدالعزيز الشريفي: تجديد العهد والولاء

عبدالعزيز الشريفي: تجديد العهد والولاء
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (الاتحاد)

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 قال اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي، إن هذا اليوم الذي تستذكره الأجيال عاماً بعد عام، يوم لتجديد العهد والولاء والوفاء لقيادة الوطن، ويوم لاستذكار عظمة منجزات الوطن، نتذكر الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين اجتمعت كلمتهم على قيام دولة الإمارات، وأجمعوا أمرهم للمضي في طريق واحد مليء بالتحديات، لكنه يفضي إلى ذروة الأمجاد، فحقق الله لهم ما أرادوا لصدقهم في توجههم، فكان لنا موعد مع الحصاد كل يوم، وهو ما يدفعنا للافتخار بما أنجزه الآباء المؤسسون ووضعهم لبنات الاتحاد، فتعجز الكلمات عن التعبير عن فرحنا وزهونا وفخرنا بعيد الاتحاد، الذي يجسد معنى الانتماء والولاء، والفخر بمنجزات الوطن وفق رؤية القيادة الحكيمة، التي حملتنا من إنجاز لإنجاز، لتعلو الإمارات على سلم التنافسية العالمية.
وجدد بهذه المناسبة العهد بالولاء والانتماء للوطن، ونؤكد أننا سنظل جنوداً أوفياء له، نسعى جاهدين لرفعته وازدهاره.

عبدالعزيز الشريفي
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