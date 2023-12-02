جاسم المرزوقي: نهضة حضارية

أبوظبي (الاتحاد)

قال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني: «في الثاني من ديسمبر كل عام، تحتفل دولتنا الحبيبة بعيد اتحادها المجيد، وذكرى قيام الاتحاد الذي تأسس عام 1971، لتواصل اليوم مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي بدأتها بعطاء حافل، وإنجازات استباقية مبهرة لدولة استثنائية راهنت على نفسها، وعلى قدرات أبنائها، وإتاحة كل الفرص لهم ليكونوا قادة وصناع قرار مؤثرين يشهد لهم العالم على ذلك، ففي هذا اليوم التاريخي العظيم، والذكرى الثانية والخمسين على تأسيس الاتحاد، نجدد ولاءنا وانتماءنا لهذا الوطن الغالي، ونعاهد قادتنا وشعب الإمارات المخلص بمزيد من العمل والجهد، ومواصلة تحقيق النجاحات والتطلعات في سبيل الارتقاء بسمعة الدولة وتعزيز مكانتها عالمياً».

وأوضح: «إننا في هذا اليوم الإماراتي المتأصل في الوجدان، يملؤنا الفخر بالرؤية الثاقبة والحكمة السديدة للآباء المؤسسين الذين بنوا وشيدوا هذا الوطن رغم التحديات والصعوبات التي كانت تشهدها المنطقة في تلك الحقبة الزمنية، ليؤكدوا للعالم بأن الترابط والتلاحم بين أبناء هذه الأرض الطيبة جذورها ثابتة، وأن رحلة الكفاح والمشقة نتخطاها بعزمنا ووحدتنا الوطنية، فاليوم نجني ثمار نجاحاتنا وتقدمنا، ونحتفل بدولة أكثر ازدهاراً وتطوراً ورفعة، وفخورون لكونها حققت المراكز الأولى عالمياً في العديد من الأصعدة والمحافل، وهذه الإنجازات ما هي إلا نجاح وحصاد لإخلاص أبناء هذا الوطن، وعطاء مستمر لمسيرة مباركة بدأها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، وستستمر دولة الإمارات في نهجها الثابت الذي أرسته منذ تأسيسها في رفع راية التسامح والسلام».