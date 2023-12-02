أحمد الريسي: عزة وشموخ

أبوظبي (الاتحاد)

قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية: «في عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحتفل الوطن عزة وشموخاً بهذه المناسبة، ونحن نستذكر تضحيات وعطاء القادة المؤسسين لتصل الإمارات اليوم إلى دروب الريادة والتميز والتفوق، ولتسطر ملحمة من المنجزات الحضارية».

وأضاف: «نحتفل اليوم والإمارات أكثر ازدهاراً وتطوراً، وارتقت سلم التنافسية العالمية برؤية قيادتها وطموحات شعبها، تصل الفضاء وتسجل منجزات قل مثيلها في المجالات كافة، تعزز فينا الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، داعين الله عز وجل بأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار، ولعل ذكرى قيام الاتحاد الذي تأسس على مسيرة الخير والعطاء والإنجاز الدائم في بلادنا لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتقدم والتطور، والدولة العصرية الحضارية، جعلها اليوم بأمنها واستقرارها وجهة مفضلة حول العالم للزيارة والسياحة والاستثمار والعيش الكريم، وهذا بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، وتمكينها لفئات المجتمع».