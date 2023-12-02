الأحد 3 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد الريسي: عزة وشموخ

أحمد الريسي: عزة وشموخ
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
الرئيس الكيني يطلق مبادرة «التصنيع الأخضر» في أفريقيا

قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية: «في عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحتفل الوطن عزة وشموخاً بهذه المناسبة، ونحن نستذكر تضحيات وعطاء القادة المؤسسين لتصل الإمارات اليوم إلى دروب الريادة والتميز والتفوق، ولتسطر ملحمة من المنجزات الحضارية».
وأضاف: «نحتفل اليوم والإمارات أكثر ازدهاراً وتطوراً، وارتقت سلم التنافسية العالمية برؤية قيادتها وطموحات شعبها، تصل الفضاء وتسجل منجزات قل مثيلها في المجالات كافة، تعزز فينا الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، داعين الله عز وجل بأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار، ولعل ذكرى قيام الاتحاد الذي تأسس على مسيرة الخير والعطاء والإنجاز الدائم في بلادنا لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتقدم والتطور، والدولة العصرية الحضارية، جعلها اليوم بأمنها واستقرارها وجهة مفضلة حول العالم للزيارة والسياحة والاستثمار والعيش الكريم، وهذا بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر، وتمكينها لفئات المجتمع».

أحمد الريسي
الإمارات
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
اليوم 19:49
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
علوم الدار
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
اليوم 19:09
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 18:06
توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أهالي قطاع غزة
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة
اليوم 21:50
حاكم إقليم "لاناو ديل سور" يتفقد مكان التفجير
الأخبار العالمية
4 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير قداس في الفلبين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©