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خليفة حارب الخييلي: مسيرة إماراتية ريادية

خليفة حارب الخييلي: مسيرة إماراتية ريادية
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (الاتحاد)

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قال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية: «في هذا اليوم، نحتفل بذكرى عزيزة وغالية على أهل الإمارات، ذكرى تأسيس وقيام دولة الاتحاد، والذي نتج بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل الجهود المخلصة للمغفور له القائد المؤسس، وإخوانه أعضاء تأسيس دولة الاتحاد، عليهم شآبيب الرحمة والغفران، ونحن اليوم في الإمارات في أعلى مستوى من الريادة والتميز والاستدامة والتنافسية العالمية والرفاهية بفضل رؤية وحكمة قيادة التمكين، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والملحمة الوطنية التي سطر فيها الأجيال ملاحم من الفخر والاعتزاز والعطاء لتصل الإمارات اليوم إلى هذه المرتبة المتقدمة بين دول العالم، وتمكنت بوقت قياسي من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمُقيمين على أرضها الطيبة، لتغدو نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والأمن والأمان».
وأضاف: «نؤكد حرصنا كجهات ومؤسسات وأفراد على بذل الجهود الوطنية المخلصة بقلوب مؤمنة فداءً لتراب الوطن وقيادته الغالية، وسعينا في مزيدٍ من المنجزات والحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته الحضارية، حيث تكفل المواطنة الإيجابية العمل معاً متضامنين متكافلين في منظومة تجمعها العقيدة التكاملية، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة في المحافل كافة، وتعزز رصيدها وسمعتها المتقدمة عالمياً».

خليفة حارب الخييلي
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