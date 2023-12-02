محمد الريسي: يوم مجيد

أبوظبي (وام)

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن احتفالنا بالذكرى الثانية والخمسين لاتحاد دولتنا الفتية يأتي ليواكب واقعاً حياً ومشروعاً حضارياً وتنميةً مستدامةً على كافة الصعد تحققت بفضل قادة حملوا الأمانة والمسؤولية وأوفوا بالعهد، وفي مقدمتهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52: إن القيادة الرشيدة تواصل المسيرة، في إعلاء شأن الوطن بكل عزم وتصميم على بلوغ مراتب العزة والشموخ والفخر، مؤكداً أن ما تحقق في نحو نصف قرن من إنجازات، يشكل مصدر فخر وطنياً لأنه جاء بالمثابرة والعمل الدؤوب المدروس، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى ليس فقط في كيفية استثمار الثروة المادية، ولكن في توظيف الثروة البشرية باعتبارها قوة الدفعٍ ومقصد أي مشروع تنموي حضاري.

وأضاف، أن هذا اليوم العزيز على نفوسنا والمحفور في قلوبنا يأتي ومسيرة دولتنا لا تتوقف ومشروعها الحضاري يرسخ أقدامه، ضارباً المثل في تكريس الموارد لأجل ضمان حياة آمنة لأبناء الوطن ومستقبل مشرقاً للأجيال القادمة.