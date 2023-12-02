الأحد 3 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الفلاحي: مسيرة الإنجازات

محمد الفلاحي: مسيرة الإنجازات
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي(الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
الرئيس الكيني يطلق مبادرة «التصنيع الأخضر» في أفريقيا

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن «عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مناسبة وطنية يتجسد فيها كافة معاني الفخر والاعتزاز بوطننا الغالي، ويتجدد فيها الولاء لقيادتنا الرشيدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتطوير والتنمية التي طالت أرجاء الإمارات كافة.
وقال - في كلمة له بهذه المناسبة - «إن الثاني من ديسمبر يمثل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً نستذكر فيها بكل امتنان جهود مؤسس دولة الاتحاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد بتعاضدهم وتكاتفهم حين توحدت إرادتهم وصدقت عزائمهم على تأسيس دولة فتية سطرت تاريخاً مشرقاً نفاخر به الأمم والشعوب».  ورفع الفلاحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة «عيد الاتحاد الـ52» لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة أولت جُل اهتمامها لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها.

محمد الفلاحي
الإمارات
عيد الاتحاد
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
اليوم 19:49
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
علوم الدار
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
اليوم 19:09
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 18:06
توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أهالي قطاع غزة
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة
اليوم 21:50
حاكم إقليم "لاناو ديل سور" يتفقد مكان التفجير
الأخبار العالمية
4 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير قداس في الفلبين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©