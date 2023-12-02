محمد الفلاحي: مسيرة الإنجازات

أبوظبي(الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن «عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مناسبة وطنية يتجسد فيها كافة معاني الفخر والاعتزاز بوطننا الغالي، ويتجدد فيها الولاء لقيادتنا الرشيدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والتطوير والتنمية التي طالت أرجاء الإمارات كافة.

وقال - في كلمة له بهذه المناسبة - «إن الثاني من ديسمبر يمثل ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً نستذكر فيها بكل امتنان جهود مؤسس دولة الاتحاد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد بتعاضدهم وتكاتفهم حين توحدت إرادتهم وصدقت عزائمهم على تأسيس دولة فتية سطرت تاريخاً مشرقاً نفاخر به الأمم والشعوب». ورفع الفلاحي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة «عيد الاتحاد الـ52» لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة أولت جُل اهتمامها لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبنائها والمقيمين على أرضها.