محمد علي الشرفا: إنجازات للمستقبل

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن عيد الاتحاد يمثل محطة مهمة للاحتفاء بإنجازات الوطن البارزة التي خلدها التاريخ والنجاحات والمواقف التي نهضت بالإمارات لتكون رائدة عالمياً في شتى القطاعات برؤية شاملة تستند إلى منظومة قيم تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

وقال معاليه: هذه المناسبة الغالية على قلوبنا تجدد طاقاتنا للانطلاق نحو المستقبل بثبات وعزيمة وتفاؤل، لنعزز مكانة دولة الإمارات موطناً للازدهار والفرص والنمو المستدام.

واستذكر معاليه مسيرة الدولة الحافلة في هذا الصدد، والتي انطلقت بفضل الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا الإنسان والبيئة ضمن الركائز الأساسية التي قام عليها الاتحاد والتي سطرت إنجازات مشهودة على مستوى العالم، ووثقت ضمن عام الاستدامة وفعالياته التي نكللها اليوم باستضافة الدولة مؤتمر «COP28».