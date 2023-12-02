مريم الرميثي: إنجازات وريادة

أبوظبي(الاتحاد)

قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين: «نحيي ذكرى عزيزة على قلوب أبناء الإمارات، تؤرخ لاتحاد دولتنا الفتية وميلادها المبارك على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،.. الذي بفضل رؤيته الثاقبة وغرس الآباء المؤسسين نحتفي بالمنجزات والمكتسبات، وبمسيرة حافلة بالعطاء امتدت زهاء خمسة عقود لنمضي بكل فخرٍ واعتزازٍ على طريق الإنجازات والريادة في العديد من المجالات، وعلى مختلف الصُّعد.

وأضافت أن قيادتنا الرشيدة التي واصلت مسيرة الخير والنماء والازدهار والرخاء، لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من البرامج والمبادرات الداعمة للأسرة والمجتمع، وترسيخ الإمارات دولة للتسامح والتعايش والفضائل متصدرة العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، حتى أصبح اسمها يتردد إيجاباً في الكثير من المحافل الإقليمية والدولية، نظراً لدورها الفاعل، وجهودها الإنسانية والحضارية في شتى المجالات.