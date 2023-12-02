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علي سالم الكعبي: إنجازاتٌ راسخةٌ

علي سالم الكعبي: إنجازاتٌ راسخةٌ
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين: نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية ونحن نفتخرُ ونعتزُ بما تحقق خلال تلك السنوات الزاهية من إنجازاتٍ راسخةٍ لبّت كافة طموحات وتطلعات شعب الإمارات الأبي، بل وفاقت كل أحلامه بفضل الله ومن ثم قيادتنا الرشيدة.
وبمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والحكام وأولياء العهود، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أعاده الله على سموهم بموفور الصحة والعافية لاستكمال مسيرتهم الحافلة بالعطاء.

علي سالم الكعبي
مؤسسة التنمية الأسرية
عيد الاتحاد
الإمارات
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