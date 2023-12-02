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علوم الدار

أحمد بالهول الفلاسي: منارة للعطاء والتميز

أحمد بالهول الفلاسي: منارة للعطاء والتميز
3 ديسمبر 2023 03:14

دبي(الاتحاد) 

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توجه معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 إلى قيادتنا الرشيدة بأسمى آيات التهنئة والإكبار، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52. وقال «يحق لنا في هذا اليوم أن نفتخر بمسيرة دولتنا الفتية، وما حققته من إنجازات وقفزات نوعية، أهلتها لتكون نموذجاً يُحتذى حول العالم ومنارة للعطاء والتميز».
وأضاف معاليه «على مدار العقود الماضية، اضطلعت المنظومة التعليمية بدور محوري تمثل في تأهيل وإعداد الأجيال وتعليمهم للعمل والقيادة وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، إذ لطالما كان التعليم ولا يزال المحرك الأساسي لنهضة الأمم والشعوب، فالتقدم يقاس بمقدار قوة ومتانة المنظومة التعليمية وقدرتها على إفراز عقول وقدرات تخدم مصلحة الوطن وبنيانه. وبدورنا، نجدد عهود الولاء والوفاء لقيادتنا، ونعاهدهم على العمل وبلا كلل لتكون المنظومة التعليمية محوراً فاعلاً في تكوين الإنسان وإعداده لإدارة المستقبل».

أحمد بالهول الفلاسي
وزارة التربية والتعليم
الإمارات
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