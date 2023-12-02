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خليفة بن طحنون: مناسبة وطنية تاريخية

خليفة بن طحنون: مناسبة وطنية تاريخية
3 ديسمبر 2023 03:14

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها، قطعت شوطاً كبيراً وحققت نقلة حضارية وقفزات تنموية، منذ أرسى دعائمها الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه. 
وقال معاليه: إنَّ عيد الاتحاد مناسبة وطنية تاريخية، تبعث على الفخر في نفوس أبناء الوطن، حيث يتذكَّرون بكلِّ اعتزاز تفاصيل لحظات وضع اللبنة الأولى لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتي قامت على أُسس قوية ومبادئ ثابتة، أثمرت اليوم وطناً قوياً وآمناً يُشكِّل نموذجاً يُحتذى به في التكاتف والترابط، كما تمثل هذه المناسبة وقفة تأمل بمسيرة الآباء والأجداد وما بذلوه من جهد وتضحيات من أجل تشييد الوطن، نستخلص منهم الدروس والعِبَر من إنجازاتهم التي تقف اليوم شاهدة على قوة إرادة الشعب الإماراتي وعزيمته وإصراره على النجاح. 
ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات بهذه المناسبة المجيدة.

خليفة بن طحنون
أبوظبي
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